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У Львові презентували фотолітопис, присвячений 75-річчю створення УПА

Вероніка Рой

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Сьогодні, 15 січня, у Львові з нагоди 75-ліття створення УПА презентували видання «Українська Повстанська Армія 1942–1954», присвячене видатним пам’ятним датам української історії, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За словами історика та директора мистецького фонду імені Короля Данила Романа Грицьків, для створення видання авторам довелось опрацювати близько 300 тисяч фотографій та більше ніж 500 тисяч документів.

«Коли ми підійшли до цього проекту, то мали великий дослідницький досвід і знали, що велика кількість робіт написана по багатьох аспектах діяльності українського визвольного руху. Зараз у 2017-2018 роках вже дуже багато матеріалів є доступними та розсекреченими, в тому числі і фотоматеріалів. Звичайно готуючи  цей фотоальбом, ми вже мали значну перевагу в порівнянні дослідниками, які починали вивчати цю тему на початку 90-их років. В підсумку, ми вирішили вибудувати структуру нашого фотоальбому так, щоб вона була якомога ближчою до читача, і щоб у науковій формі доносила велич та масштаб визвольної боротьби, яких був у 40-50 роках в Україні. Загалом фотолітопис містить понад шість тисяч світлин», – розповів він.

Книга складається з передмови «Не зрадити та боротися до посліднього» авторства сотенного УПА, політв’язня Мирослава Симчича та 9 розділів. Також у фотолітописі автори показали героїчну роль жіноцтва у визвольній боротьбі, повстанський побут і символіку УПА.

Також історик та президента благодійного фонду «Літопис УПА» імені Володимира Макара Микола Посівнич розповів, що тираж цього фотолітопису налічує три тисячі примірників.

«Цей проект має на меті показати український погляд на історію, велич та розмах боротьби наших предків.  Ця книжка є послом ідеї та боротьби і цей фотолітопис допоможе перенести читачів в історію та історію тих героїв, які мали основне завдання – побудова української держави», – додав він.

Фото: Львівський портал

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