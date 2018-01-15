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У Львівській ОДА знову шукають кадри

Юлія Шпак

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Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців. Про це інформує прес-службі Львівської ОДА.

 

Відтак, у відомстві потребують:

– начальника відділу вугільної та енергетичної промисловості управління паливно-енергетичного комплексу (категорія  Б);

– спеціаліста відділу нафтогазової промисловості управління паливно-енергетичного комплексу (категорія В);

Кваліфікаційні вимоги на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»:

– вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років .

Кваліфікаційні вимоги на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»:

– вища освіта ступеня молодшого бакалавра або, вільне володіння державною мовою, без досвіду роботи.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

  1. Копія паспорта громадянина України.
  2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі.
  3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
  4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.
  5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
  6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
  7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)

Документи приймають за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 413а до 17.00 год 26 січня 2018 року.

Контактний тел: (032) 261-21-91.

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