У Львівській ОДА знову шукають кадри

Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців. Про це інформує прес-службі Львівської ОДА.
Відтак, у відомстві потребують:
– начальника відділу вугільної та енергетичної промисловості управління паливно-енергетичного комплексу (категорія Б);
– спеціаліста відділу нафтогазової промисловості управління паливно-енергетичного комплексу (категорія В);
Кваліфікаційні вимоги на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»:
– вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років .
Кваліфікаційні вимоги на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»:
– вища освіта ступеня молодшого бакалавра або, вільне володіння державною мовою, без досвіду роботи.
Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
- Копія паспорта громадянина України.
- Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі.
- Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
- Копію (копії) документа (документів) про освіту.
- Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
- Заповнена особова картка встановленого зразка.
- Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)
Документи приймають за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 413а до 17.00 год 26 січня 2018 року.
Контактний тел: (032) 261-21-91.
Юлія Шпак