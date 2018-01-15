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Щеплення від грипу зробили майже чотири тисячі мешканців Львівщини

Олександр Косик

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Станом на 12 січня у Львівській області отримали щеплення проти грипу 3 855 осіб, в т.ч. з групи ризику 3 409 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

За минулий тиждень (08.01-14.01) в області захворіло на грип та  гострі респіраторні інфекції 8 338 осіб, що на 753 випадків більше, як за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності становить 330,9 при епідемічному порозі 672,5.

У Львові за цей же період захворіло відповідно 3 193 (1 тиждень) та  2 890 (2 тиждень) осіб, інтенсивний показник на останньому тижні був 425,0 при епідпорозі 816,83. Перевищення епідемічних порогів у вікових групах не зареєстровано.

Протягом 2 тижня було госпіталізовано з діагнозом ГРІ в інфекційні стаціонари області 167 осіб (2,0%).

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