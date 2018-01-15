Пожежа у одному з підвалів Львова мало не забрала життя двох безхатьків

Львівські вогнеборці разом з поліцейськими врятували двох людей під час пожежі у підвалі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 14 січня, о 23:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку у Львові на вулиці Мазепи, 13а. До місця виклику було негайно направлено вогнеборців частини спеціальної пожежної техніки ЗТС Головного управління та ДПРЧ-3 м. Львова.

Під час пожежі у підвальному приміщенні перебували дві особи, яких фахівці ДСНС разом з працівниками поліції витягнули із задимленого підвалу через вікно. Після цього безхатченків передали фахівцям медичної допомоги.

Причина виникнення займання встановлюється.