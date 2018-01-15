ОСТАННІ НОВИНИ

Пожежа у одному з підвалів Львова мало не забрала життя двох безхатьків

Олександр Косик

|

Львівські вогнеборці разом з поліцейськими врятували двох людей під час пожежі у підвалі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Вчора, 14 січня, о 23:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку у Львові на вулиці Мазепи, 13а. До місця виклику було негайно направлено вогнеборців частини спеціальної пожежної техніки ЗТС Головного управління та ДПРЧ-3 м. Львова.

Під час пожежі у підвальному приміщенні перебували дві особи, яких фахівці ДСНС разом з працівниками поліції витягнули із задимленого підвалу через вікно. Після цього безхатченків передали фахівцям медичної допомоги.

Причина виникнення займання встановлюється.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?
Катерина Родак
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?

У 2018 році на мешканців Львова чекають нові ремонтні роботи на вулицях міста. Цього року у місті налаштовані таки взяти...

Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...