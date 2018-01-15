Польська судноплавна компанія назве новий корабель «Львів»

Польська державна судноплавна компанія планує надати замовленим на китайській верфі кораблям назви колишніх польських міст на території так званих «східних кресів». Про це повідомляє менеджер держкомпанії Польське морське пароплавство Павло Бжезицький, пише Європейська правда.

Перший корабель, який компанія невдовзі має отримати з китайської верфі, матиме назву «Львів». Корабель матиме місткість 39 тисяч тонн. Подальші замовлені кораблі отримають назви міст на колишніх польських територіях, зокрема, йдеться про назви міст Вільнюс і Тернопіль.

«Ми змінюємо назви кораблів, які в основному вже готові і знаходяться на китайських верфях. Ми поступово відновлюємо назви. Для західної Польщі це гарні і ностальгічні назви. Тому ми хочемо, щоб кораблі мали назви колишніх польських міст на східних прикордонних землях», – сказав Бжезицький.

Як зазначається, вітрильний корабель під назвою «Львів» вже був у польському флоті перед війною. На думку Бжезицького, нові назви кораблів не будуть суперечливими у політичному плані.

«Йдеться про п’ять одиниць, першим буде «Львів». Це політично нейтральний крок, оскільки протягом багатьох років один з наших кораблів називався «Львівські Орлята». І це нікому не завдало шкоди, тому з назвою «Львів», можливо, також проблем не буде», – каже Бжезицький.