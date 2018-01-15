Підприємцям-початківцям пропонують позмагатися за гранти до 100 тисяч доларів

Організатори Всесвітньої виставки «Експо – 2020» анонсували програму «Ехро Livе», якою передбачено проведення конкурсів на надання грантів, що будуть виділятися для фінансування інноваційних рішень і винаходів, які поліпшують якість життя і мають суспільну цінність. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Програма «Ехро Live» передбачає надання грантового фінансування переможцям конкурсів у розмірі до 100 тисяч доларів США для розвитку та підтримки проектів малих та середніх підприємств, стартапів і перспективних початківців з усього світу.

Прийом заявок на участь у програмі відкривається двічі на рік (наступний етап розпочинається у квітні 2018 р.). Подати заявку на отримання гранту можуть підприємства будь-якої форми власності, наукові установи, урядові та неурядові організації тощо.

Більш детальну інформацію можна отримати за адресою електронної пошти: expolive@expo2020.ae.

У разі зацікавленості підприємств просимо повідомити департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації на e-mail: loda.export@gmail.com.

Зазначимо, у період з 20 жовтня 2020 р. по 10 квітня 2021 р. у м. Дубай (Об’єднані Арабські Емірати) заплановано проведення Всесвітньої виставки «Експо – 2020», яка стане найбільшою виставковою подією у світі, основною темою якої визначено «Об’єднуючи Розуми, Створюємо Майбутнє». Попередньо передбачається, що захід відвідає приблизно 25 млн. осіб зі 180 країн.

Виставка буде присвячена пошуку шляхів взаємозв’язку, співпраці та формуванню нових партнерських відносин для розвитку інновацій і нових ідей для створення кращого майбутнього.