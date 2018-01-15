На Яворівщині палав столярний цех

У Яворівському районі рятувальники ліквідували пожежу в столярному цеху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 14 січня, о 9:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в цегляному столярному цеху в селі Середкевичі Яворівського району на вулиці Центральній.

Оперативно прибувши на місце події, рятувальники прийнялися до ліквідації займання. Завдяки діям вогнеборців, пожежу вдалося загасити, врятувавши від знищення вогнем будівлю столярного цеху, 5 т дерев’яних брикетів, 3 автомобілі. Натомість вогонь встиг знищити дах та перекриття, 15 т дерев’яних брикетів та електропроводку.

Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих на пожежі немає.