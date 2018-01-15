На Львівщині 22-річний молодик поранив свого товариша випадковим пострілом з рушниці

На Львівщині внаслідок випадкового пострілу поранений сімнадцятирічний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За інформацією відомства, 14 січня до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про те, що до них з діагнозом «вогнепальне поранення передпліччя» доставлений 17-річний мешканець одного з сіл Сокальського району, який був госпіталізований.

«Хлопець був поранений в результаті нещасного випадку. Під час того як він зі своїм 22-річним товаришем намагались спорядити мисливську рушницю ІЖ, стався випадковий постріл», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – громадські або виправні роботи, або обмеження волі на строк до двох років. Проводиться досудове розслідування.