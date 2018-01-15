ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині 22-річний молодик поранив свого товариша випадковим пострілом з рушниці

Юлія Шпак

|

На Львівщині внаслідок випадкового пострілу поранений сімнадцятирічний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

За інформацією відомства, 14 січня до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про те, що до них з діагнозом «вогнепальне поранення передпліччя» доставлений 17-річний мешканець одного з сіл Сокальського району, який був госпіталізований.

«Хлопець був поранений в результаті нещасного випадку. Під час того як він зі своїм 22-річним товаришем намагались спорядити мисливську рушницю ІЖ, стався випадковий постріл», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – громадські або виправні роботи, або обмеження волі на строк до двох років. Проводиться досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?
Катерина Родак
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?

У 2018 році на мешканців Львова чекають нові ремонтні роботи на вулицях міста. Цього року у місті налаштовані таки взяти...

Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...