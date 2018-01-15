Міжнародна аудиторська компанія шукає працівників у Львові

Група компаній Nexia DK. Auditors & Consultants продовжує залучати досвідчених професіоналів та молодих амбітних працівників у свою команду. Успішне завершення 2017 року та позитивна динаміка розвитку Групи компаній обумовили відкриття нових вакансій у сферах аудиту, бухгалтерського обліку й податкового консультування в Україні, зокрема у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У першу чергу, ми потребуємо фахівців з тих напрямків, які найшвидше розвиваються. Зокрема, це напрямок аудиту, де ми шукаємо фахівців у широкому діапазоні – від помічника аудитора до висококваліфікованого персоналу найвищого рівня: менеджерів та старших аудиторів. Також у нас є відкриті вакансії у напрямках податкового консультування та бухгалтерського обслуговування. Хочу зауважити, що помічників аудитора чи інший молодший персонал ми набираємо, переважно, серед студентів останніх курсів або нещодавніх випускників», – зазначив керуючий партнер Nexia DK Роман Білик.

Сьогодні частка молодих працівників (віком до 35 років) у групі компаній Nexia DK. Auditors & Consultants складає 61%. Серед них багато тих, хто нещодавно закінчив виш або продовжує вчитися. Для багатьох із них робота в Nexia DK стала першим місцем праці – таких 33%.

Актуальні вакансії Nexia DK. Auditors & Consultants можна знайти у розділі «Кар’єра» на сайті Групи компаній.