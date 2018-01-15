Львівський аеропорт отримав нагороду від Гройсмана

Прем’єр-міністр України відзначив якісну роботу та трудові досягнення працівників аеропорту «Львів», нагородивши колектив Подякою з нагоди річниці утворення Міністерства транспорту України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

«Трудовому колективу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» за вагомий внесок у забезпечення розвитку авіаційного транспорту, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя утворення Міністерства транспорту України», – йдеться у тексті Подяки.

Нагадаємо, що серед основних досягнень аеропорту є збільшення кількості перевезених пасажирів у 2017 році на 46,3% та кількості рейсів – на 35%. Таким чином цьогоріч аеропорт подолав важливий рубіж та перевіз 1,08 млн пасажирів.

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