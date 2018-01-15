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Львів’ян запрошують подивитись на «Портрети війни»

Соломія Григор'єва

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Завтра, 16 січня, у Львівському Палаці мистецтв, відбудеться відкриття художньої виставки «Портрети війни». На понад сотні портретах зображені юні воїни та досвідчені чоловіки – учасники Антитерористичної операції на Сході України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Автор портретів – Сергій Пущенко, який є учасником АТО, створював картини із зображеннями добровольців упродовж травня 2015 – квітня 2017 року. Портрети виконані олівцем та олією. На кожному з портретів добровольці залишили свої автографи.

Виставка триватиме до 28 січня.

Художню виставку «Портрети війни» вже представили у Києві, Івано-Франківську, Тернополі.

Довідка

Творчий діапазон Сергія Пущенка надзвичайно широкий: у його доробку серії жанрових живописних полотен, графіки, етюдів. Твори художника цікаві насамперед тим, що він не втомлюється постійно експериментувати в колористиці та пластиці. У його мистецькій колекції великий доробок портретів і шаржів, які відзначаються глибоким психологізмом та гостротою форм.

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