Для дітей із потребуючих сімей організували свято «На крилах ангела»

Працівниками Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, за сприяння благодійного фонду «Турбота про місто», організували та провели для дітей із потребуючих сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, розважальний святковий захід «На крилах ангела». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

Мета заходу було створити Різдвяне дійство для дітей із сімей, які перебувають в складному матеріальному становищі та потребують сторонньої допомоги, мотивувати та поширювати традиції й головні принципи благодійності.

Святкове дійство розпочалось за участі зразкового театру пісні «Горличка» Львівського Будинку вчених, який майстерно розважав учасників запальними танцями, а також залучав усіх охочих до традиційного колядування. Наступним етапом став перегляд Різдвяного мультфільму. Продовженням свята стало феєричне бульбашкове шоу, а на завершення діти отримали подарунки, що стали справжнім втіленням мрій, які маленькі учасники заздалегідь висловлювали у своїх проханнях до Різдвяних ангелів.

«Одним із завдань Різдва з давніх-давен є робити добрі справи для тих, хто з певних причин чи життєвих обставин немає можливості самостійно створити святкову атмосферу, або ж порадувати себе та своїх дітей подарунками. Проте, завжди існували небайдужі, щирі серцем та сповнені можливостей люди, які повсякчас відгукувались на доброчинність. Саме завдяки керівництву Lviv Film Center, зразковому театру пісні «Горличка» та благодійному фонду «Турбота про місто», ми втілили в реальність мрії багатьох дітей з потребуючих сімей», – зазначають у Львівському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.