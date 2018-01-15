Частині учнів Львівщини можуть заборонити ходити до школи

Відділам освіти у Львівській області рекомендуватимуть не допускати на навчання учнів, що не щеплені від кору. Про це сьогодні, 15 січня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив заступник керівника департаменту освіти ЛОДА Ігор Гайдук, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, під час наради представник лабораторного центру МОЗ у Львівській області зазначив, що таке рішення допоможе сколихнути батьків і спонукатиме їх щепити своїх дітей.

«Ситуація протягом останніх півтора місяці з кором досить ускладнилася. Якщо за весь минулий рік ми мали 92 випадки, то протягом перших двох тижнів цього року вже маємо понад 70 випадків. З них більша частина – це діти, які є не щеплені. Тому ми вважаємо, що було би доцільно все-таки відпрацювати систему, яка зараз впроваджена в Одесі в Києві стосовно недопущення нещеплених дітей до навчання. Це якось сколихне батьків», – вважають у лабораторному центрі.

Водночас у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА таку ініціативу також підтримали.

«Ми підтримуємо цю позицію, хоча воно не дуже відповідає чинному законодавству. Але, напевно, на такий крок треба йти, бо інакше наші люди не розуміють, що треба робити якісь кроки для попередження», – зазначила керівник департаменту Ірина Микичак.

Вона наголосила, що вакциною область повністю забезпечена.

«Ми закрили два відділення в обласних лікарнях на карантин: в міській дитячій лікарні і в «ОХМАТДИТі», бо надійшли діти з кором, а це означає, що скоро уся лікарня заразиться, оскільки кір дуже контактний», – розповіла посадовиця.

Своєю чергою заступник керівника департаменту освіти ЛОДА Ігор Гайдук повідомив. що департамент дасть рекомендацію у райони не допускати нещеплених дітей до навчання:

«Будемо рекомендувати відділам освіти і керівникам навчальних закладів не допускати тимчасово тих осіб, які не пройшли щеплення».

Окрім того, сьогодні о 14. 00 год. у Львівській ОДА відбудеться засідання обласної комісії ТЕБ і НС, де приймуть остаточне рішення стосовно допуску нещеплених від кору дітей на навчання.

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