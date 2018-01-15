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Непрацюючих мешканців Львівщини запрошують на роботу: зарплати до 8,5 тисяч

Дарина Смеречанська

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У Львівській області чимало пропозицій із працевлаштування.  Львівський обласний центр зайнятості пропонує безробітним розглянути вільні вакансії і знайти роботу до душі.

 

«Перший календарний місяць року – ідеальний час для нових починів: можна зайнятися спортом, відвідати музеї, театри чи кіно, здійснити подорож до незвіданих країн… Та, мабуть, найбільше закарбується цьогорічний січень у пам’яті того, хто у цей час відважиться зробити крок назустріч до своєї мрії – змінить вид діяльності або знайде роботу, що приноситиме і моральне, і матеріальне задоволення», – наголошують у центрі зайнятості.

Водночас наголошується, що керівники підприємств, усвідомивши, що в Україні відчутний кадровий дефіцит, пропонують кваліфікованим працівникам гідну заробітну плату, повний соціальний пакет і низку інших преференцій. А тих, хто не має досвіду роботи у тій чи іншій сфері, активно запрошують на навчання, що проводиться безпосередньо на виробництві.

Для прикладу, спеціалісти легкої промисловості – швачки, комплектувальники, розкрійники – можуть поповнити колектив ТОВ «Бадер Україна» (м. Городок), ДП «Амбієнте Ферніче Україна» або ТзОВ «Райтекс» (Кам’янка-Бузький район), де середня заробітна плата – 8,5 тис. гривень. Аналогічну винагороду матимуть оператори автоматичних та напівавтоматичних верстатів та установок, а також оператори верстатів з програмним керуванням, котрих чекає ТОВ «Фуджікура Аутомотів Україна» (м. Львів) та ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГМБХ» (Стрийський район).

Широку палітру вакансій – від робітничих професій до інженерно-технічних спеціалістів із зарплатою від 5 до 7,4 тис. гривень – пропонує фахівцям електричного на енергетичного профілів ПрАТ «Львівобленерго». Натомість службі автомобільних доріг бракує машиністів екскаватора, дорожніх робітників, водіїв автотранспортних засобів, праця котрих оцінюється у розмірі 6-7,5 тисяч гривень.

ПАТ «Львівгаз» запрошує на роботу слюсарів з експлуатації та ремонту газового устаткування, слюсарів з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, інженерів з метрології, пропонуючи їм у середньому 5 тис. грн. На дві тисячі гривень більше будуть отримувати монтери кабельного виробництва на ТзОВ «Електроконтакт Україна», виробничі потужності якого розташовані у Перемишлянах, Бродах і Золочеві.

«Якщо ж ви дозріли до того моменту, що хочете поповнити генерацію початкуючих бізнесменів і самостійно розпоряджатися як фінансовими ресурсами, так і часом, центри зайнятості області готові підтримати вашу ініціативу. У кожному з них систематично проходять семінари на теми: «Як започаткувати власний бізнес», «Від бізнес-ідеї – до власної справи», у Львівському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ проводиться навчання з основ підприємницької діяльності. А безробітним, котрі успішно захистять бізнес-план, надається стартовий капітал у вигляді одноразової виплати допомоги з безробіття для започаткування власної справи», – наголошують у Львівському обласному центрі зайнятості.

Члени малозабезпечених родин і вимушено переміщені особи мають унікальний шанс вийти зі стану бідності, взявши участь у проекті «Рука допомоги». Експеримент передбачає повернення представників соціально вразливих верств населення до продуктивної зайнятості шляхом працевлаштування, залучення до тимчасових робіт, а також надання фінансової допомоги на поворотній основі для закупівлі необхідного обладнання з метою відкриття бізнесу. Торік такою можливістю скористалися 14 підприємців-початківців, котрі за кошти Світового банку придбали потрібний для започаткування власної справи інвентар на суму 60 тисяч гривень.

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