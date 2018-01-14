За добу на лижних трасах Львівщини травмувалися 12 туристів

Минулої доби на лижних трасах г. Тростян та г. Високий Верх травмувалося 12 туристів-лижників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 13 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби надали допомогу 12 травмованим туристам-лижникам.

Під час катання на лижних трасах г. Тростян та г. Високий Верх отримали травми голови, рук та ніг. Рятувальники спустили травмованих до підніжжя гір та передали медикам для надання подальшої допомоги.