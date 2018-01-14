Відчути дух різдвяних Карпат. Львів’ян запрошують послухати давні гуцульські колядки

У Національному музеї ім. А.Шептицького у Львові 16 січня о 18.00 виступатиме гурт колядників із Криворівні. Про це інформують організатори заходу.

«Чи не найглибше поєднання християнських та язичницьких вірувань знаходимо у давніх гуцульських колядах. Давня, від дідів-прадідів, традиція гуцульської коляди збереглась і до наших часів. Звуки скрипки, сопілки, автентичні тексти давніх колядок, ритмічні мелодії ритуального танцю колядників «Плєсу» перенесуть усіх нас на засніжені карпатські вершини», – наголошують у музеї.

Отож, львів’ян та гостей міста запрошують відчути разом із їхньою колядою справжній дух різдвяних Карпат.