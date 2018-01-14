Від раку помер відомий журналіст Дмитро Гомон

Помер журналіст телеканалу «Еспресо» Дмитро Гомон, який протягом кількох років боровся з онкозахворюванням. Про це повідомила у Facebook його дружина.

«Дорогі мої. Ми всі вірили і докладали неймовірних зусиль, щоб цього посту не було. Але. Діми не стало сьогодні біля другої ночі. Він до останнього моменту був у повному розумі, з мінімальною кількістю знеболювальних за останній місяць. Вдячні всім за можливість провести останні два тижні наодинці в чудовій країні, гуляти, розмовляти. Він був налаштований боротися і боровся, адже лікування в Ізраїлі надало сили і віри. Ми всі сподівалися і я ні на мить ні про що не жалкую. Інформацію щодо часу та місця прощання додамо у понеділок», – написала вона.

Фото: Facebook-сторінка Tetyana Gomon