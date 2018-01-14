ОСТАННІ НОВИНИ

У Малехові вшанували пам'ять Тараса Дороша, який загинув у АТО від кулі снайпера

Дарина Смеречанська

|

Сьогодні, 14 січня, у селі Малехів відбулась панахида за бійцем батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Львів» Головного управління Національної поліції у Львівській області Тарасом Дорошем, котрий загинув від кулі ворожого снайпера у зоні АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

На панахиді були присутні бойові побратими Тараса, а також правоохоронці Львівщини на чолі з начальником Головного управління Національної поліції у Львівській області генералом поліції третього рангу Валерієм Середою.

Нагадаємо, Тарас Дорош загинув 14 січня 2015 року під час виконання бойового завдання у зоні проведення АТО у Луганській області. Йому було 27 років.

У травні 2014 року Тарас одним з перших добровільно вступив на службу у батальйон патрульної служби поліції особливого призначення «Львів». Після навчання склав Присягу на вірність українському народові та був відправлений для несення служби у зону АТО.

Сержант міліції Дорош Тарас Русланович посмертно був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?
Катерина Родак
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?

У 2018 році на мешканців Львова чекають нові ремонтні роботи на вулицях міста. Цього року у місті налаштовані таки взяти...

Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...