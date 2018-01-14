У Малехові вшанували пам'ять Тараса Дороша, який загинув у АТО від кулі снайпера

Сьогодні, 14 січня, у селі Малехів відбулась панахида за бійцем батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Львів» Головного управління Національної поліції у Львівській області Тарасом Дорошем, котрий загинув від кулі ворожого снайпера у зоні АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

На панахиді були присутні бойові побратими Тараса, а також правоохоронці Львівщини на чолі з начальником Головного управління Національної поліції у Львівській області генералом поліції третього рангу Валерієм Середою.

Нагадаємо, Тарас Дорош загинув 14 січня 2015 року під час виконання бойового завдання у зоні проведення АТО у Луганській області. Йому було 27 років.

У травні 2014 року Тарас одним з перших добровільно вступив на службу у батальйон патрульної служби поліції особливого призначення «Львів». Після навчання склав Присягу на вірність українському народові та був відправлений для несення служби у зону АТО.

Сержант міліції Дорош Тарас Русланович посмертно був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.