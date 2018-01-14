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У Львові полісмени врятували юнака, який намагався стрибнути з даху будинку

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Патрульні переконали хлопця, який намагався вчинити самогубство, не стрибати з даху будинку на вулиці Єрошенка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

 

Вчора екіпаж патрульних 3 батальйону отримав виклик про те, що на вулиці Єрошенка особа стоїть на краю будинку. Інспектори прибули на місце та побачили на даху хлопця. Патрульні встановили з ним зв’язок та почали розмовляти. Юнак погрожував стрибнути, проте причину не повідомляв. Офіцер почав розмовляти з ним про футбол, стосунки та інші загальні теми.

“чином, після тривалого спілкування, хлопець зрозумів, що це не вихід ситуації та сам зліз з даху будинку”, – інформують у патрульній поліції.

Після цього патрульні встановили його родичів та передали під нагляд лікарів.

 

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