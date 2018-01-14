У Львові палала квартира

У Львові на вул. Максимовича палала квартира. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 13 січня о 22:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в м. Львові на вул. Максимовича, 5.

За лічені хвилини на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи 30 та 4 ДПРЧ м. Львова. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі.

Пожежу ліквідовано о 22:56. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини виникнення пожежі встановлюються.