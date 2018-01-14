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У Британії вбили іноземця, який воював за Україну на Донбасі

Дарина Смеречанська

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На островах Британії Гернсі спалили в машині Міка Альпса, який протягом двох років був добровольцем батальйону української армії. Про це повідомляє 8-ий батальйону Української Добровольчої Армії на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

Власне, Мік Альпс був добровольцем в складі батальйону протягом останніх двох років.

«Катували, вбили, прив’язали та спалили у машині, яку Мік віз для військових потреб батальйону.Вбивство на островах, де населення менше 70 тис, звідки важко швидко втекти, де всі знають один одного – то резонансна подія», – мовиться у повідомленні батальйону.

Водночас зазначається, що тут не обійшлося без «руки Кремля»:

«Сицилійська мафія – дитячій садок порівняно з тими методами, які використовує Кремль для реалізації своїх імперських цілей. Для них немає різниці де вбивати – чи на сході України чи в центрі Європи. Й вони не зупиняться».

Своєю чергою Андрій Гергет каже, що його побратим, Мік Альпс, був сміливим воїном, ніколи не приховував своїх поглядів, завжди й усюди говорив правду людям про події в Україні.

«Він допомагав нам, воював із нами, днями я мав зустріти його на кордоні – Мік віз машину, броніки, термобілизну. Не маю сумнівів, що то зробили московити. Мік не одноразово говорив, що йому погрожували за його участь в україно-московській війні.

Для нас – ти загинув на полі бою, поруч з усіма хлопцями, що поклали свої голови в цій страшній війні, твоя мужність й наполегливість були й на завжди залишуться прикладом для нас та прийдешніх поколінь. Схиляємо голови», – зазначив він.

Фото: ВВС

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