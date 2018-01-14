ОСТАННІ НОВИНИ

Путін порівняв комунізм з християнством, а тіло Леніна – з мощами святих

Дарина Смеречанська

|

Президент Росії Володимир Путін порівняв ставлення комуністів до Володимира Леніна з шануванням святих у християнстві, а комуністичну ідеологію — з християнством. Про це він сказав в інтерв’ю для фільму журналіста Андрія Кондрашова “Валаам”, повідомляє Укрінформ.

 

“Комуністична ідеологія – дуже схоже християнство, насправді. Свобода, братерство, рівність, справедливість – це ж все закладено у Священному писанні, це все там є. А кодекс будівників комунізму? Це сублімація, це витяг з Біблії, нічого нового не придумали. Леніна поклали в мавзолей – чим це відрізняється від мощей святих для православних, так просто для християн? Мені кажуть: «Ні, у християнському світі немає такої традиції». Як же немає? На Афон поїдьте, подивіться, там мощі святих є, так і тут теж святі мощі Сергія і Германа. Тобто, по суті, нічого нового тодішня влада не придумала, вона просто пристосувала під свою ідеологію те, що людство давно винайшло”, – заявив Путін, передає російське видання «Нова газета».

Наголошується, що вперше про необхідність винести тіло Леніна з Мавзолею і поховати заговорили в 1991 році після розпаду Радянського союзу. Про це говорили політики Анатолій Собчак, Юрій Лужков, перший президент Борис Єльцин.

Путін на початку свого першого президентського строку (у 2001 році) заявив, що вважає обговорення питання про перепоховання тіла Леніна передчасним. Він пояснив, що покоління громадян, які тривалий час жили в період правління КПРС, подумають, що “поклонялися хибним цінностям і життя прожите даремно”.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?
Катерина Родак
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?

У 2018 році на мешканців Львова чекають нові ремонтні роботи на вулицях міста. Цього року у місті налаштовані таки взяти...

Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...