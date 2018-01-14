Перший український фентезі-фільм «Сторожова Застава» покажуть у 27 країнах світу

Права на показ першого українського фільму-фентезі «Сторожова Застава» вже придбали 27 країн світу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент України Петро Порошенко, передає Львівський портал.

«Збільшивши державне фінансування кінематографу, ми заклали основи для того, щоб робити за рік понад 120 фільмів. Впевнений, на український кінематограф чекає яскраве майбутнє!», – наголосив він.

Довідка:

«Сторожова застава» – український пригодницький фільм-фентезі, знятий Юрієм Ковальовим за мотивами однойменної книги Володимира Рутківського. Фільм розповідає про сучасного школяра Вітька, який через загадковий портал часу потрапляє у минуле – на тисячу років назад. Стрічка вийшла в широкий український прокат 12 жовтня 2017 року.

Фото: WestNews