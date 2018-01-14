ОСТАННІ НОВИНИ

Один із найбільших виробників дитячого харчування відкликав продукцію з 83 країн через сальмонельоз

|

Унаслідок виявлених у молокопродуктах збудників сальмонельозу один із найбільших виробників дитячого харчування компанія Lactalis відкликає з ринку понад 12 мільйонів пачок молочних сумішей для дітей. Про це інформує DW.

 

Скандал навколо виявлених збудників небезпечних хвороб у молокопродуктах одного з найбільших виробників дитячого харчування Lactalis набуває дедалі більших масштабів. У неділю, 14 січня, стало відомо про намір керівництва французької компанії відкликати з ринку загалом понад 12 мільйонів пачок молочних сумішей у 83 країнах світу, передають французькі ЗМІ. Відкликатимуть усі партії сухого молока, вироблені на розташованому в Краоне на заході Франції заводі, незалежно від дати випуску.

В інтерв’ю журналістам французького тижневика Journal du Dimanche генеральний директор Lactalis Еммануель Беньє також пообіцяв відшкодування родинам, які постраждали від наслідків споживання дітьми зараженої збудниками сальмонельозу продукції компанії.

Тим часом стало відомо про як мінімум 35 випадків зараження дітей небезпечними бактеріями лише у Франції, передає інформагенція AFP. Серед потерпілих від неякісного дитячого харчування багато немовлят віком до шести місяців. Щонайменше один випадок зареєстровано в Іспанії. Ще один випадок захворювання наразі розслідується в Греції. Вже тепер проти компанії споживачі подали десятки позовів.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?
Катерина Родак
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?

У 2018 році на мешканців Львова чекають нові ремонтні роботи на вулицях міста. Цього року у місті налаштовані таки взяти...

Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...