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Для посипання слизьких львівських вулиць використали 203 м куб. піскосуміші

Дарина Смеречанська

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Станом на 07.00 год в місті працювало 24 одиниці снігоприбиральної техніки. Для посипання доріг та хідників використано 203 м куб піскосуміші. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Відтак, до прибирання було залучено 24 піскорозкидувачі. Ще 46 одиниць снігоприбиральної техніки було на чергуванні.

Нагадаємо, стежити за роботою снігоприбиральної техніки он-лайн можна тут: http://lviv.art-security.com/report/graph

Загальна кількість техніки, яка буде задіяна для прибирання міста в зимовий період, – це 141 одиниця. З них 120 одиниць – це техніка ШРП районів, 21 одиниця – це техніка, яка є в Сихівському районі. Її обслуговує приватна компанія, яка виграла тендер.

Торік було закуплено нову техніку: 5 піскорозкидувачів МАЗів і 2 тракторці. На це було виділено 10 млн. грн. На нову техніку встановили GPS-трекери.

 

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