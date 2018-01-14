ОСТАННІ НОВИНИ

Через п’яних водіїв цієї ночі у Львові сталося три ДТП

Дарина Смеречанська

|

За ніч у Львові сталося три ДТП за участі водіїв в стані алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

 

Цієї ночі на вулиці Чорновола 21-річний водій автомобіля Audi A6 здійснив наїзд на 34-річного пішохода. Потерпілого госпіталізувала бригада швидкої медичної допомоги. Патрульні скерували на місце події слідчого з ДТП. Згодом, вже у Личаківському відділі поліції, водій пройшов перевірку на стан алкогольного сп’яніння. Результат 0.85 проміле.

В цей самий час на вулиці Шевченка відбулося ДТП між автомобілями Renault та Daewoo. Учасники події отримали тілесні ушкодження. Під час спілкування з водіями, патрульні виявили в одного з них ознаки алкогольного сп’яніння. Потерпілих госпіталізувала бригада швидкої медичної допомоги. На місці працював слідчий.

 

Ще одна ДТП сталася на автодорозі Львів-Рава-Руська: водій транспортного засобу Daewoo не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок цього відбулося зіткнення з автомобілем Renault. Водія Daewoo з ознаками алкогольного сп’яніння госпіталізувала швидка. На місці працювали слідчі.

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?
Катерина Родак
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?

У 2018 році на мешканців Львова чекають нові ремонтні роботи на вулицях міста. Цього року у місті налаштовані таки взяти...

Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...