Через п’яних водіїв цієї ночі у Львові сталося три ДТП

За ніч у Львові сталося три ДТП за участі водіїв в стані алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Цієї ночі на вулиці Чорновола 21-річний водій автомобіля Audi A6 здійснив наїзд на 34-річного пішохода. Потерпілого госпіталізувала бригада швидкої медичної допомоги. Патрульні скерували на місце події слідчого з ДТП. Згодом, вже у Личаківському відділі поліції, водій пройшов перевірку на стан алкогольного сп’яніння. Результат 0.85 проміле.

В цей самий час на вулиці Шевченка відбулося ДТП між автомобілями Renault та Daewoo. Учасники події отримали тілесні ушкодження. Під час спілкування з водіями, патрульні виявили в одного з них ознаки алкогольного сп’яніння. Потерпілих госпіталізувала бригада швидкої медичної допомоги. На місці працював слідчий.

Ще одна ДТП сталася на автодорозі Львів-Рава-Руська: водій транспортного засобу Daewoo не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок цього відбулося зіткнення з автомобілем Renault. Водія Daewoo з ознаками алкогольного сп’яніння госпіталізувала швидка. На місці працювали слідчі.