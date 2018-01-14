Активісти закрили на замок російський центр у столиці

У Києві активісти «Чорного Комітету» повісили замок на воротах Російського центру науки і культури, обмотавши їх ланцюгом. Про це інформує Громадське.

Також на будівлі центру розмістили листівку «Смерть Росії», йдеться у повідомленні організації «Чорний комітет».

«Російський центр науки і культури – це офіційна урядова організація РФ, яка займається антиукраїнською пропагандою, проводить курси російської мови, організовує поїздки українських дітей на територію держави-агресора. Ця організація є одним з методів поширення російського імперіалізму та загрожує незалежності України» — йдеться у повідомленні.

У організації «Чорний Комітет» наголошують, що «в Україні не можуть існувати пропагандистські, імперіалістичні структури РФ».

«Тому ми будемо докладати всіх зусиль, щоб ця організація була ліквідована», — кажуть у «Чорному Комітеті».