Завтра львів'янам обіцяють до восьми градусів морозу

Завтра, 14 січня, у Львові не очікується істотних опадів. Температура вночі – 6-8° морозу, вдень – 2-4° морозу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Загалом завтра в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях невеликий, в Криму помірний сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині пориви 15-20м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; на Закарпатті та в Криму місцями вночі 0-5° морозу, вдень 0 -3° тепла.