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В уряді кажуть, що ніяких нових обмежень на прийом молока в населення наразі не введено

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Жодних нових санітарних обмежень на прийом молока у населення з 1 січня 2018 року не вводилося. А до дії нових норм ДСТУ, введення яких заплановане на 1 липня 2018 року, у Мінагрополітики є досить суттєві претензії, оскільки за багатьма параметрами стандарт не відповідає європейським нормам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Кабміну.

 

«Ми не робимо жодної різниці при контролі якості молока у індивідуальних та колективних господарств. Мова йде лише про контроль його якості, котрий існує і зараз і є абсолютно узгоджений з європейськими нормами якості вже два роки.

Про те, що реально проблем в даній царині не існує, говорить те, що понад 90% вітчизняного молока, що виробляється селянськими господарствами, відповідає нормам харчової продукції», – прокоментував ситуацію перший заступник Міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк.

«В умовах, коли 80% молока збирається в господарствах населення, коли від функціонування ринку сирого молока залежить добробут сотень тисяч селян – держава має приймати дуже зважені рішення і Мінагрополітики завжди буде відстоювати саме інтереси дрібних селянських господарств», –  відзначив Максим Мартинюк.

 

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