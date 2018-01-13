Україна заборонила в'їзд 1,5 тис. іноземцям, які гостювали в окупованому Криму

Майже 1500 іноземним громадянам заборонено в’їзд в Україну через відвідування окупованої території АР Крим. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, лише з початку року вже виявлено більше 30 таких осіб. Зокрема, одну з порушниць, громадянку Росії, спинили вчора в аеропорту «Київ». Вона планувала потрапити в Україну прилетівши рейсом з Мінська. Однак під час прикордонного контролю з’ясувалося, що жінка незаконно відвідувала територію тимчасово окупованого Криму. Наразі росіянці заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки та відправлено зворотнім рейсом.

Водночас у прес-службі ДПСУ інформують, що протягом 2017 року складено майже 2,3 тисячі адмінпротоколів за ст.204-2 КУпАП за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Крім того, прийнято майже 1500 рішень про заборону в’їзду в Україну іноземним громадянам за такі порушення, у тому числі більше сотні артистам та діячам культури.

Також на даний час за результатами моніторингу виокремлено більше 810 осіб, які, можливо, перебували на ТОТ АР Крим.

Відповідно до законодавства у разі порушення іноземцями правил перетину адмінкордону з АР Крим в’їзд в Україну їм не дозволяється та приймається рішення про заборону в’їзду в Україну. Крім того, Державна прикордонна служба України звертає увагу громадян України та інших держав, що порушення порядку в’їзду на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим через закриті Урядом України пункти пропуску, в залежності від обставин, передбачає кримінальну (ст.332-1 КК України) та адміністративну (ст. 204-1 та ст. 204-2 КУпАП) відповідальність.