У області затвердили усі місцеві бюджети

Станом на 13 січня 2018 року в Львівській області затверджено усі 629 місцевих бюджетів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Затвердили свої бюджети на 2018 рік Мурованська і Кам’янка-Бузька об’єднані територіальні громади, вибори до яких відбулися 24 грудня 2017 року. Відтак наразі в області затверджено усі місцеві бюджети.

Нагадаємо, 21 грудня, під час сесії Львівської обласної ради, депутати прийняли обласний бюджет Львівської області на 2018 рік. Обсяг обласного бюджету за доходами в 2018 році сягатиме понад 17,5 млрд грн, з них – 15,1 млрд грн загальний фонд, 2,4 млрд грн – спеціальний фонд. В порівнянні з 2017 роком, цей обсяг більший на понад 18%.