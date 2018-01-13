У Львові вже третій день шукають трьох дівчат, які втекли з притулку

У Львові третій день розшукують дівчат, які втекли з притулку. Поліція продовжує пошуки трьох дівчат з В’єтнаму, які втекли з притулку для неповнолітніх на вулиці Левандівській.

Як повідомили Tvoemisto.tv у відділі комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області, втікачок офіційно оголосили у розшук, однак пошукові заходи поки результату не дають.

Нагадаємо, увечері 10 січня троє дівчат 16-17 років через вікно втекли з притулку у Львові. Вони залишили заклад без верхнього одягу.

Поліція просить про допомогу всіх, хто має інформаію про можливе місце перебування підлітків.