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У Львові вже третій день шукають трьох дівчат, які втекли з притулку

Дарина Смеречанська

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У Львові третій день розшукують дівчат, які втекли з притулку. Поліція продовжує пошуки трьох дівчат з В’єтнаму, які втекли з притулку для неповнолітніх на вулиці Левандівській.

 

Як повідомили Tvoemisto.tv у відділі комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області, втікачок офіційно оголосили у розшук, однак пошукові заходи поки результату не дають.

 

Нагадаємо, увечері 10 січня троє дівчат 16-17 років через вікно втекли з притулку у Львові. Вони залишили заклад без верхнього одягу.

Поліція просить про допомогу всіх, хто має інформаію про можливе місце перебування підлітків.

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