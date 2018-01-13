Цієї ночі у Львові патрульні впіймали шістьох п'яних водіїв

В ніч на 13 січня патрульні зупинили шістьох водіїв напідпитку: одного водія – двічі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Так, нині близько другої години ночі на вулиці Городоцькій екіпаж патрульної поліції виявив транспортний засіб Volkswagen, водій якого здійснив проїзд перехрестя на заборонений сигнал світлофора, а саме на червоне світло. Його зупинили та попросили пред’явити документи. Під час спілкування, інспектор відчув від чоловіка різкий запах алкоголю та запропонував пройти перевірку на стан сп’яніння. Водій заперечив, що він вживав спиртне та погодився пройти тест на приладі Drager. Патрульні запросили двох свідків. Результат перевірки – 2.33 проміле, а це більш ніж в 10 раз перевищує допустиму норму. На чоловіка склали протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння та заборонили подальший рух. Чоловік закрив машину та запевнив, що за кермо сьогодні не сяде.



Згодом, коли екіпаж патрульних заїхав на автозаправну станцію, то один з інспекторів помітив транспортний засіб Volkswagen, який їхав з порушенням правил дорожнього руху. Патрульні наздогнали автомобіль, за кермом сидів водій, якого вони відсторонили від керування раніше. Цього разу водій відмовився пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння в присутності двох свідків. На водія склали ще один протокол за нетверезу їзду.