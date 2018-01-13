ОСТАННІ НОВИНИ

Путівник одного з російських міст проілюстрували фотографією зі Львова

|

Російський сайт «Провинция.ру» опублікував новину про створення мобільного путівника по російському місту Владіміра «Ворота Золотого кільця». Проілюстрували це повідомлення фотографією львівської площі Міцкевича.

 

Як інформує Zaxid.net, проте це не перше використання львівської площі у якості ілюстрації до російських архітектурних пам’яток. Раніше російський сайт МТС опублікував ту саму фотографію у рекламі нового сервісу «Віртуальна історія».

«Мешканці та гості Москви, Калінінграда, Нижнього Новгорода, Краснодара, Ярославля, Кургану, Томська, Іркутська та Владивостока можуть на екранах своїх мобільних телефонів або планшетів побачити, як виглядали пам’ятки і вулиці цих міст багато років тому», – йдеться у повідомленні, яке супроводжує фотографію зі Львова.

 

Нагадаємо, у 2015 році сенатори та депутати російських Ради Федерацій та Держдуми підготували карикатурну відповідь знаменитому французькому журналу Charlie Hebdo. Депутати підготували карикатуру із підписом «Пекло вітає Charlie Hebdo». Проте ніби-то підготована російськими політиками карикатура насправді належить українському художнику Юрію Журавлю. Вона створена під час Майдану і у пекельному казані «варяться» Віктор Янукович та його посіпаки.

В 2014 році одна з московських газет використала фото мера Львова Андрія, який з дружиною і дітьми гуляє площею Ринок, як ілюстрацію до статті про «щасливі російські сім’ї».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?
Катерина Родак
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?

У 2018 році на мешканців Львова чекають нові ремонтні роботи на вулицях міста. Цього року у місті налаштовані таки взяти...

Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...