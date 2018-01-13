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Перинатальний центр у Львові обіцяють відкрити наприкінці зими

Дарина Смеречанська

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Львівський перинатальний центр відновить роботу в лютому цього року. Про це повідомив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк, передає Tvoemisto.tv.

 

«У центрі триває монтаж обладнання і реалістично можна говорити, що роботу відновлять в другій половині лютого цього року», – сказав заступник голови Львівської обласної ради.

Він підкреслив, що керівництво ОДА та представники відповідальних підрозділів в щоденному режимі відслідковують проведення робіт.

Як розповів Володимир Гірняк, заплановано відкрити один з корпусів центру, приблизно на 100 ліжок. Цей корпус буде готовий приймати вагітних одразу після відкриття.

Водночас заступник голови Львівської облради зауважив, що в бюджеті області на 2018 рік передбачають кошти, щоби завершити роботи.

Львівський перинатальний центр закрили на ремонт в 2013 році, однак до цього часу роботи не завершені.

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