Перинатальний центр у Львові обіцяють відкрити наприкінці зими

Львівський перинатальний центр відновить роботу в лютому цього року. Про це повідомив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк, передає Tvoemisto.tv.
«У центрі триває монтаж обладнання і реалістично можна говорити, що роботу відновлять в другій половині лютого цього року», – сказав заступник голови Львівської обласної ради.
Він підкреслив, що керівництво ОДА та представники відповідальних підрозділів в щоденному режимі відслідковують проведення робіт.
Як розповів Володимир Гірняк, заплановано відкрити один з корпусів центру, приблизно на 100 ліжок. Цей корпус буде готовий приймати вагітних одразу після відкриття.
Водночас заступник голови Львівської облради зауважив, що в бюджеті області на 2018 рік передбачають кошти, щоби завершити роботи.
Львівський перинатальний центр закрили на ремонт в 2013 році, однак до цього часу роботи не завершені.
Дарина Смеречанська