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Патрульні допомогли врятувати 90-річну львів'янку, яка пролежала два дні з інсультом у квартирі

Дарина Смеречанська

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Патрульні у Львові врятували 90-річну жінку, яка другий день лежала вдома з інсультом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

 

Так, вчора вдень екіпаж патрульних 2 батальйону отримав  повідомлення від працівників соціальної служби, що 90-річна мешканка квартири на вулиці Липова Алея другий день не виходить на зв’язок.

Патрульні направилися туди, проте двері в квартиру були зачинені. Тоді інспектори звернулися до працівників ЛКП, які неподалік обрізали гілки дерев та попросили про допомогу. Відтак офіцерів з допомогою автовишки підняли на балкон квартири, що на четвертому поверсі. Через вікно патрульні побачили жінку, яка лежала на підлозі та стогнала. Вікна та двері були закриті, тому інспектор прийняв рішення розбити шкло. Після цього вони потрапили до квартири. Жінка була при свідомості, вся в синяках та зневоднена. Патрульні допомогли медикам спустити потерпілу до автомобіля швидкої медичної допомоги. У старенької попередньо діагностували інсульт.

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