ДТП за участі пасажирського автобуса біля Праги: постраждало майже півсотні людей

Внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса і легкового автомобіля біля Праги загинули троє осіб та постраждали 48. Про це повідомляє УП.

Серед поранених – 12 підлітків, стверджують рятувальні служби.

Аварія сталася напередодні біля містечка Горомержице неподалік Праги. Відбулося зіткнення легкового автомобіля з автобусом, який після цього врізався у дерево, інформує Associated Press.

Під час аварії загинув водій автобуса, водій автомобіля та один пасажир автобуса. Раніше повідомлялось про 30 поранених, однак тепер, за офіційною інформацією, кількість потерпілих складає 48 осіб.

За даними начальника управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича, серед постраждалих у ДТП під Прагою є 4 іноземці. Консул з’ясовує, чи немає з-поміж них українців.

Фото: Укрінформ