ОСТАННІ НОВИНИ

Через неправильне паркування у Львові за добу оштрафували десять машин

Дарина Смеречанська

|

Вчора «Муніципальна варта» через неправильне паркування оштрафувала без евакуації транспортного засобу 10 машин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Нагадаємо, аби вдосконалити систему паркування у Львові, під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради від 7.12.2017 року затвердили перелік ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких паркування автомобілів заборонено. Запарковані транспортні засоби на цих вулицях призводять до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджають дорожньому руху або ж створюють загрозу безпеці руху. Припарковані автівки у недозволених місцях поліція та ЛКП «Муніципальна варта» евакуйовує.

Перелік вулиць, де зупинку і стоянку транспортних засобів заборонено:

Вул. Городоцька, між буд. № 139 та № 165, непарна сторона.

Вул. Городоцька, між вул. Ю. Бенедиктовича та просп. Свободи, обидві сторони.

Вул. Т. Шевченка, між вул. Ю. Бенедиктовича та вул. Городоцькою, обидві сторони.

Вул. Генерала Т. Чупринки, між вул. Київською та вул. І. Левинського, парна сторона.

Вул. Торгова, обидві сторони.

Пл. Різні, між вул. Торговою та просп. Свободи, обидві сторони.

Просп. Свободи, обидва напрямки, обидві сторони.

Проїзд між вул. Підвальною та вул. В. Винниченка, поблизу будинку на вул. Підвальній, 2, обидві сторони.

Пл. Митна, обидві сторони.

Пл. Галицька, між пл. Соборною та пл. А. Міцкевича, обидві сторони.

Пл. А. Міцкевича, вздовж будинків на вул. Валовій 2-6.

Пл. А. Міцкевича, між вул. М. Коперника до пл. Галицької.

Пл. Соборна, між пл. Галицькою та вул. В. Винниченка, обидві сторони.

Вул. В. Винниченка, між пл. Соборною та вул. Підвальною, обидві сторони.

Вул. Князя Романа, обидві сторони.

Вул. Дж. Дудаєва, обидві сторони.

Вул. М. Коперника, від вул. С. Бандери до пр. Свободи, обидві сторони.

Вул. Ю. Словацького, обидві сторони.

Перехрестя вул. І. Тобілевича та вул. Ю. Федьковича, обидві сторони.

Вул. Б. Хмельницького, від пл. Князя Ярослава Осмомисла до вул. Сянської, парна сторона.

Вул. І. Гонти, обидві сторони.

Вул. С. Гавришкевича, парна сторона.

Вул. П. Саксаганського, непарна сторона.

Вул. М. Лисенка, непарна сторона.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?
Катерина Родак
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?

У 2018 році на мешканців Львова чекають нові ремонтні роботи на вулицях міста. Цього року у місті налаштовані таки взяти...

Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...