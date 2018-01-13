Через неправильне паркування у Львові за добу оштрафували десять машин

Вчора «Муніципальна варта» через неправильне паркування оштрафувала без евакуації транспортного засобу 10 машин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Нагадаємо, аби вдосконалити систему паркування у Львові, під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради від 7.12.2017 року затвердили перелік ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких паркування автомобілів заборонено. Запарковані транспортні засоби на цих вулицях призводять до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджають дорожньому руху або ж створюють загрозу безпеці руху. Припарковані автівки у недозволених місцях поліція та ЛКП «Муніципальна варта» евакуйовує.

Перелік вулиць, де зупинку і стоянку транспортних засобів заборонено:

Вул. Городоцька, між буд. № 139 та № 165, непарна сторона.

Вул. Городоцька, між вул. Ю. Бенедиктовича та просп. Свободи, обидві сторони.

Вул. Т. Шевченка, між вул. Ю. Бенедиктовича та вул. Городоцькою, обидві сторони.

Вул. Генерала Т. Чупринки, між вул. Київською та вул. І. Левинського, парна сторона.

Вул. Торгова, обидві сторони.

Пл. Різні, між вул. Торговою та просп. Свободи, обидві сторони.

Просп. Свободи, обидва напрямки, обидві сторони.

Проїзд між вул. Підвальною та вул. В. Винниченка, поблизу будинку на вул. Підвальній, 2, обидві сторони.

Пл. Митна, обидві сторони.

Пл. Галицька, між пл. Соборною та пл. А. Міцкевича, обидві сторони.

Пл. А. Міцкевича, вздовж будинків на вул. Валовій 2-6.

Пл. А. Міцкевича, між вул. М. Коперника до пл. Галицької.

Пл. Соборна, між пл. Галицькою та вул. В. Винниченка, обидві сторони.

Вул. В. Винниченка, між пл. Соборною та вул. Підвальною, обидві сторони.

Вул. Князя Романа, обидві сторони.

Вул. Дж. Дудаєва, обидві сторони.

Вул. М. Коперника, від вул. С. Бандери до пр. Свободи, обидві сторони.

Вул. Ю. Словацького, обидві сторони.

Перехрестя вул. І. Тобілевича та вул. Ю. Федьковича, обидві сторони.

Вул. Б. Хмельницького, від пл. Князя Ярослава Осмомисла до вул. Сянської, парна сторона.

Вул. І. Гонти, обидві сторони.

Вул. С. Гавришкевича, парна сторона.

Вул. П. Саксаганського, непарна сторона.

Вул. М. Лисенка, непарна сторона.