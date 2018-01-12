ОСТАННІ НОВИНИ

Як Львівщина святкуватиме Старий Новий рік. Програма заходів

Юлія Шпак

|

З нагоди Старого Нового року у районах Львівщини відбудуться театралізовані дійства, концерти та фестивалі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Давні українські колядки, вертепи та святкування Маланки –  ці атрибути Старого-Нового року носять не лише розважальний характер, але й глибоку давню українську символіку, є відображенням традицій та історії. Кожен регіон має свої особливості святкування і Львівщина не є винятком. Відтак радо запрошуємо відсвяткувати Старий Новий рік  та поринути у цікаві та колоритні традиції Львівщини», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Серед масштабних заходів – фестиваль у місті Жовква, який об’єднає понад 30 вертепів та презентує гостям і мешканцям області різноманітні шопки та Різдвяні звізди.

У Мостиському та Перемишлянському районах народні колективи нестимуть піснею добру вістку на Фестивалі «Коляд коляд колядниця». Окрім цього, театралізоване дійство «Старий Новий Рік» потішить мешканців та гостей Буська колядками, щедрівками та виступами вертепів.

Детальніше про заходи на Старий-Новий рік на Львівщині у додатку. 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?
Катерина Родак
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?

У 2018 році на мешканців Львова чекають нові ремонтні роботи на вулицях міста. Цього року у місті налаштовані таки взяти...

Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...