Як Львівщина святкуватиме Старий Новий рік. Програма заходів

З нагоди Старого Нового року у районах Львівщини відбудуться театралізовані дійства, концерти та фестивалі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Давні українські колядки, вертепи та святкування Маланки – ці атрибути Старого-Нового року носять не лише розважальний характер, але й глибоку давню українську символіку, є відображенням традицій та історії. Кожен регіон має свої особливості святкування і Львівщина не є винятком. Відтак радо запрошуємо відсвяткувати Старий Новий рік та поринути у цікаві та колоритні традиції Львівщини», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Серед масштабних заходів – фестиваль у місті Жовква, який об’єднає понад 30 вертепів та презентує гостям і мешканцям області різноманітні шопки та Різдвяні звізди.

У Мостиському та Перемишлянському районах народні колективи нестимуть піснею добру вістку на Фестивалі «Коляд коляд колядниця». Окрім цього, театралізоване дійство «Старий Новий Рік» потішить мешканців та гостей Буська колядками, щедрівками та виступами вертепів.

Детальніше про заходи на Старий-Новий рік на Львівщині у додатку.