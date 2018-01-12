ОСТАННІ НОВИНИ

Україна вичерпала квоту на експорт меду і соків до ЄС у 2018 році

Омелян Шевчук

|

За перші 10 днів 2018 року Україна повністю вичерпала квоту на безмитні поставки меду, виноградного і яблучного соків в Євросоюз. Про це написав перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на своїй сторінці у Facebook.

 

«На календарі – 11 січня, а 100% експортної квоти на поставку меду в ЄС вже вичерпано, навіть з урахуванням того, що минулого року її обсяг був збільшений. Зрозуміло, що експорт на цьому не зупиняється, просто продовжується на загальних підставах (на щастя, український продукт конкурентний на європейському ринку навіть за межами автономних преференцій)», – повідомив Мартинюк.

“Але в той же час дата – 11 січня – і нульовий баланс свідчать про надвисокий потенціал цієї галузі”, – написав Мартинюк.

Він також повідомив, що в Україні налічується близько 400 тис бджолярів, які сумарно виробляють в середньому 70 тис тонн меду в рік, що є найвищим показником в Європі.

Майже 57 тис тонн, або 80% всього українського меду експортується – восновному, в ЄС.

Потенціал виробництва, виходячи з посівів медоутворюючих рослин – до 140 тис тонн меду в рік, вдвічі більше поточних обсягів.

Заступник міністра зазначив, що в Україні не діють ніякі обов’язкові вимоги до якості меду, а існуючий держстандарт є добровільним.

У той же час, в рамках Угоди про асоціацію, Україна взяла на себе зобов’язання запровадити європейські вимоги до меду, які зафіксовані в Директиві Ради 2001/110/ЄС. Україна повинна зробити це до кінця 2019 року.

Мартинюк також додав, що за першу декаду 2018 року Україна також повністю використовувала квоту на експорт виноградного і яблучного соку (14 тис тонн).

Економічна правда

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?
Катерина Родак
Діряві, старі і занедбані. Які вулиці у Львові ремонтуватимуть в 2018 році?

У 2018 році на мешканців Львова чекають нові ремонтні роботи на вулицях міста. Цього року у місті налаштовані таки взяти...

Успішна кар'єра у будь-якому віці!
Микола ПРОНІН
Успішна кар'єра у будь-якому віці!

Професійно реалізуватися, маючи невеликий досвід та молоді роки, – це більше схоже на різдвяне диво, аніж на правду. Про...

2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...