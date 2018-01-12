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У Львові затримали хлопця, що вчинив розбій у відділенні лотереї

Олександр Косик

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Львівські правоохоронці викрили зловмисника, причетного до розбійного нападу на відділення лотереї у передноворічну ніч. Нападнику повідомили про підозру у скоєнні злочину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

У Франківський відділ поліції 31 грудня 2017 року із заявою про напад звернулась працівниця одного з відділень «Національної лотереї», розташованого по вулиці Степана Бандери у Львові. За словами жінки близько 3.45 у приміщення увірвався невідомий чоловік, жорстоко побив двох працівниць віком 36 та 25 років, заволодів грошима з каси у сумі більше дванадцяти тисяч гривень, після чого втік. Жінки з переломами та забоями були госпіталізовані.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 21-річний уродженець Івано-Франківської області. Зловмиснику повідомили про підозру скоєнні цього кримінального правопорушення, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Фото: mistoinform.com.ua

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