У Львові кінологи показали, як їх чотирилапі колеги ловлять порушників

У Львові військові правоохоронці продемонстрували роботу своїх чотирилапих колег. Про це повідомляє медіа-центр МОУ Львів.

В Західному територіальному управлінні Військової служби правопорядку відбулося відкрите заняття особового складу відділення вожатих службових собак. За словами командира підрозділу молодшого сержанта Василя Литвинка впродовж минулого року було проведено чималу роботу з відбору та комплектування штатних посад військовослужбовцями, а також розроблено навчальну програму з підготовки, використання та застосування службових собак у практичній діяльності.

«Ми були створені дещо більше року тому. На посади вожатих підбирали людей, які, в першу чергу, люблять собак. Згодом усі вони пройшли відповідне навчання у вітчизняних кінологічних центрах. Паралельно із цим здійснювався й відбір тварин. Наразі, маємо дев’ять підопічних, які проходять дресирування за декількома напрямками: пошук мінно-вибухових пристроїв та вибухонебезпечних предметів, наркотичних засобів, патрульно-постова служба тощо. Основна порода – це вівчарки (німецька, бельгійська). Заняття проводимо інтенсивно по 2-4 години. Насамперед, собака має добре розігрітися та розім’яти м’язи, перед основною фізичною активністю. Це досягається 15-20 хвилинною прогулянкою на повідку, потім вожатий дозволяє своїй підопічній вільно побігати і лише після цього розпочинаємо черговий етап тренування», – розповів Василь Литвинко.

Також він розповів про те, що чотирилапі колеги військових правоохоронців проходять спеціальну підготовку для виконання завдань в районі проведення антитерористичної операції.

«Це буде служба на блокпостах, участь у відпрацюванні території на наявність вищевказаних мінно-вибухових пристроїв та вибухонебезпечних предметів, патрулювання місць масового перебування людей тощо. Вони мають бути готовими до будь-яких нештатних ситуацій та здатними виконувати завдання навіть під вогнем противника», – розповів кінолог.

«Коли я підписував контракт то навіть і гадки не мав, що моя служба проходитиме у такий спосіб. Нам запропонували пройти відбір у це відділення і я вирішив спробувати свої сили у дресируванні. Потім було шестимісячне навчання на курсі підготовки за спеціальністю «Кінолог» у кінологічному центрі в Кам’янці-Подільському.

Під час відкритого заняття ми з Діною продемонстрували базові елементи підготовки: підготовка до тренування, подолання смуги перешкод та дії у складі патруля», – розповів вожатий службової собаки солдат Денис Романов.

Варто зазначити, що вихованці відділення вожатих службових собак Західного територіального управління Військової служби правопорядку вже пройшли більшу частину підготовки, а тому не один раз залучалися для перевірки повідомлень про мінування будівель, що призначені для обслуговування соціальних потреб громадян.