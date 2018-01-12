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Стівен Хокінг прогнозує, що через сто років пекельна спека знищить людство

Дарина Смеречанська

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Знаменитий фізик і популяризатор науки Стівен Хокінг упевнений, що вже через сто років землян чекає загибель через нестерпної спеки. Про це вчений-теоретик повідомив у другій частині свого відеопроекту Улюблені місця, передає Іpress.ua.

 

Знаменитий фізик використовує дані про Венеру, як приклад того, як може змінитися клімат на нашій планеті протягом найближчих десятиліть. Вчений нагадує, що температура на поверхні Венери сягає 467 градусів Цельсія,  передає CNET.

Такі умови виникли через парниковий ефект, коли щільний хмарний покрив пропускає сонячне тепло, але перешкоджає його виходу назад в космос. На думку Хокінга, Земля може повторити долю Венери, якщо проблема парникового ефекту не буде вирішена.

Згідно з дослідженнями NASA, чотири мільярди років тому Венера нагадувала Землю. З огляду на, що вік Землі становить 4,5 мільярда років, вже зовсім скоро людству доведеться шукати новий будинок.

“Коли ви наступного разу зустрінетеся з людиною, який заперечує зміну клімату, відправте його на Венеру. Я оплачу проїзд”, – заявив Хокінг.

Цікаво, що на початку листопада 2017 року Стівен Хокінг давав більш оптимістичний прогноз. Тоді Хокінг прогнозував зникнення людства в найближчі 600 років. Вчений зробив такий прогноз під час спілкування по відеозв’язку з учасниками саміту Tencent WE в Пекіні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Хокінг радить людству почати міграцію з Землі в найближчі 30 років.

 

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