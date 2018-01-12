Сьогодні ввечері через зйомки реклами для пішоходів перекриють центральну частину Львова

У зв’язку із зйомками рекламного ролика, сьогодні, 12 січня, з 20.00 до 00.00 буде вимкнено ілюмінацію центральної ялинки. А також з 13.30 до 00.00 буде здійснюватися часткове (покадрове) перекриття руху пішоходів центральною частиною Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Отже, з 13.30 – 19.00 – зйомка в провулку Параджанова. Заплановане покадрове перекриття руху пішоходів через провулок з вулиці Вірменська на вулицю Лесі Українки. На вулиці Вірменській (вхід в провулок з 16.00 до 19.00 час від часу буде частково задіяна пожежна машина (імітація дощу).

З 20.00 по 00.00 для пішоходів перекриють площу перед Оперним театром (від ялинки до театру).