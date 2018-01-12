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Поліцейські впіймали хуліганів, які розмалювали фасад будинку на вулиці Франка і побили вікна

Дарина Смеречанська

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У Львові правоохоронці впіймали трьох хуліганів, які на вулиці Франка розмалювали фасад будинку, де розташовується банк, а також побили вікна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

 

Так, нині близько половини третьої ночі патрульні першого батальйону побачили, як на вулиці Івана Франка троє невідомих розмальовували фасад будинку, в якому знаходиться банк, написами та розбили два вікна. Зловмисники помітили екіпаж поліції та почали втікати. На площі Петрушевича інспектори наздогнали їх та зупинили. В їхніх наплічниках лежали балончики з фарбою та бруківка.

На місце події приїхали слідчі Галицького відділу поліції. Представник підприємства, яке зазнало збитків, написав заяву. Осіб встановили в базі даних, ними виявилися один 19-річний та два 21-річні мешканці Львова. Мотиви їх вчинку з’ясовують слідчі. Попередня кваліфікація – хуліганство.

 

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