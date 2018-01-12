На Львівщині засудили двох наркоторговців

Двох зловмисників покарано за продаж наркотиків на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Львівська місцева прокуратура підтримувала публічне обвинувачення у суді стосовно раніше судимого місцевого жителя, який незаконно придбав, зберігав та розповсюджував амфетамін. За продаж наркотика чоловік отримав близько 1 тис гривень.

Відтак, зловмисник обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 ККУ (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно), а згодом йому винесено вирок – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім цього, за процесуальним керівництвом Стрийської прокуратури засуджено до 7 років та 2 місяців ув’язнення мешканця Стрийщини, який збував субітекс.