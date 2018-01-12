Львівським перевізникам компенсовуватимуть перевезення більше 30% пасажирів

У Львові визначили коефіцієнт пільговиків щодо пасажирів, які оплачують проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення сьогодні, 12 січня, погодив виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно прийнятого рішення, підприємствам автомобільного транспорту, які обслуговують міські автобусні маршрути, коефіцієнт пільговиків встановили 0,59. Львівському комунальному підприємству “Львівелектротранс“ (трамваї, тролейбуси) – 1,9.

«Вкінці минулого року ми прийняли рішення, що ми будемо замовниками послуги з вивчення пасажиропотоку і стратегії розвитку. Поки буде розроблятися стратегія, ми прийняли рішення про ці граничні коефіцієнти, щоб мати на основі чого відшкодовувати перевізникам за пільгові перевезення пасажирів», – зазначив керівник управління транспорту ЛМР Олег Партика.

За його словами, у транспорті Львова частка пільговиків становить 34-37%.

Нагадаємо, минулого року у Львові планували ввести 50% оплати проїзду для пенсіонерів. Потім цю непопулярну ідею відклали, вирішивши спочатку вивчити пасажиропотік.