Львів'ян кличуть у філармонію на концерт «4х4х4 Пори року»

Завтра, 13 січня 2018, о 18:00 год Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» під керівництвом Сергія Бурка запрошують на концерт «4х4х4 Пори року». Місце проведення – Львівська обласна філармонія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Аж дванадцять пір року – і всі на сцені Львівської філармонії. 13 січня традиційно звучатиме цикл Антоніо Вівальді «Пори року», але цього разу – не лише він. Камерний оркестр «Віртуози Львова» організовував цей концерт у святкову пору вже понад 20 років з різними солістами. Цього року традиція трохи зміниться – до чотирьох «Пір року» Вівальді додався твір аргентинця Астора П’яццолли та українського композитора Золтана Алмаші. «Пори року» Алмаші присвятив скрипальці Богдані Півненко, яка солюватиме 13 січня. Диригент Сергій Бурко розповів, що всі три цикли – це дуже різна музика. Ренесансний Вівальді, аргентинець П’яццолла з його своєрідним чуттям пір року, а також наш сучасник – незвичне поєднання! Попри різне забарвлення творів, у П’яццолли є навіть цитати з оригінальних «Пір року». А виконання українських «Пір року» стане львівською прем’єрою», – повідомляють організатори.