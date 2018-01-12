Груника звільнили з посади очільника Львівської залізниці

В.о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов звільнив начальника регіональної філії УЗ «Львівська залізниця» Івана Груника за результатами ревізії. Про це інформує «Лівий берег».

За інформацією видання, про звільнення Груника офіційно повідомили працівникам філії.

«Звільняти Груника потрібно було раніше, оскільки Львівська філія УЗ лідирує за кількістю поломок і пожеж на поїздах», – сказав виданню голова громадського контролю УЗ Валерій Довгопол.

Нагадаємо, офіційно Івана Груника офіційно призначили на посаду начальника Львівської залізниці у квітні минулого року, до цього із він протягом року був в.о. керівника.