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В’ячеслав Кириленко: «Для артистів, які на заробітках в Росії, слід впровадити «маркування» та спеціальний збір для ЗСУ»

Дарина Смеречанська

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Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко пропонує врегулювати ситуації із українськими артистами-гастролерами в Росії на законодавчому рівні, зокрема, впровадити для них спеціальний збір, який скеровуватимуть на потреби ЗСУ, а також «маркувати» їх під час трансляції на українських телеканалах.

«Регулярні гастролі деяких «наших» виконавців у Росії завжди викликали резонанс. Здебільшого, негативний. Люди весь час вимагали якихось дій від влади – чи то звання позбавити (хто його має), чи то навіть громадянства. Або просто заборонити їм виїзд до РФ.

Але ж проблема понад усе етична. Сотні українських артистів добровільно відмовилися від роботи чи виступів у Росії. З етичних, а дехто з політичних міркувань. Звісно, втративши при цьому фінансово. Інші артисти, навпаки, радо використовують поле, яке навіть стало вільнішим та не безкоштовно веселять російську публіку, не зважаючи на російську ж агресію на Донбасі та анексію Криму. І таким є їхній етичний вибір. З яким мені, як громадянину, звісно не по дорозі.

Оцінити обидві етичні позиції може лише суспільство. Через Верховну Раду, тобто, через Закон. Для такого Закону я пропоную простий і зрозумілий підхід.

1) Їдеш розважати публіку країни-агресора – повідомляєш СБУ.

2) Після цього тебе заносять до спеціально створеного Державного Реєстру виконавців, що здійснюють концертно-гастрольну діяльність на території країни-агресора, який може вести, приміром, Нацрада з питань ТБ та радіомовлення.

3) Під час виступу чи відеокліпу артиста, якого занесено до Реєстру, на українських телеканалах постійно висвічується інформаційний напис: “Цей виконавець гастролює на території країни-агресора”. Відповідне повідомлення лунає також і на радіо перед саундтреком такого артиста.

4) В Україні зі своїх концертів виконавці, що включені до Реєстру, сплачують спеціальний збір, надходження від якого повністю скеровуються на потреби Збройних Сил України.

Безумовно, до законопроекту ще будуть різні пропозиції та уточнення. Однак позиція прямої або прихованої неповаги до своєї країни повинна нарешті дістати оцінку. Від цієї ж країни».

Джерело: УП

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